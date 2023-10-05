ВСУ повторно обстреляли городской округ в Белгородской области

Гладков: ВСУ повторно обстреляли Шебекинский городской округ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Под повторным обстрелом ВСУ сразу несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа. По предварительным данным, никто не пострадал», — уточнил губернатор.

В результате случившегося в поселке Шебекинский повреждены восемь частных домовладений, автомобиль и автобус. При обстреле Шебекино часть снарядов прилетела в центр города, зафиксировано прямое попадание в здание неработающей пекарни и в торговый центр, находящийся на ремонте. Осколки снарядов посекли два административных здания и коммерческий павильон.

Ранее Гладков сообщил, что система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат самолетного типа в районе поселка Горьковский в Грайворонском городском округе. По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал.

В октябре 2022 года в восьми регионах России, в том числе в Белгородской области, был введен средний уровень реагирования. Он предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.