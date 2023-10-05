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12:27, 5 октября 2023Россия

В Белгородской области сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Грайворонском городском округе в районе поселка Горьковский.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — пояснил глава области.

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