В Белгородской области сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков сообщил о срабатывании системы ПВО

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, система ПВО сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа в Грайворонском городском округе в районе поселка Горьковский.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — пояснил глава области.

Ранее глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков сообщил, что под обстрел ВСУ попал поселок Шебекинский. Снаряд прилетел в жилой дом.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.