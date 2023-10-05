Парламентария арестовали за организацию секс-культа

В Таиланде арестовали бывшего члена парламента провинции Сукхотхай Кусона Шриаравонгсу, возглавившего собственную секс-секту. Об этом сообщает The Thaiger.

В полицию обратилась женщина по имени Ничада, которая была одной из его последовательниц. Она рассказала, что познакомилась с Шриаравонгсой в 2019 году. С тех пор он заставил ее потратить более 100 тысяч батов (268 тысяч рублей) на еду для членов его культа. Кроме того, гуру заимствовал у нее деньги на личные расходы.

Женщина также заявила, что Шриаравонгса выдавал себя за воплощения королей прошлого, объявлял понравившихся ему последовательниц своими королевами или служанками и занимался с ними сексом. Все пострадавшие от действий Шриаравонгсы были замужем, однако им, по словам Ничады, «приходилось заниматься с ним сексом, исполняя возложенные на них роли».

Мужчину арестовали 1 октября. Полицейские рассказали, что он не оказал сопротивления и сотрудничает со следствием.

Последовательница Шриаравонгсы по имени Ния заявила, что Ничада написала заявление из ревности. Ее якобы злило, что Ния была очень близка к гуру.

В 2021 году Шриаравонгса уже попадал в поле зрение полиции. Тогда он объявил себя медиумом и утверждал, что через него с культистами общается святой IV века бодхисаттва Майтрея. Отставной политик обещал помочь людям вырваться из цикла перерождений и успел собрать более 100 тысяч батов (270 тысяч рублей). Позже некоторые последователи написали на него заявления и обвинили в мошенничестве, однако делу не дали ход.

Ранее сообщалось, что в США одну из основательниц секс-секты NXIVM («Нексиам») выпустили из тюрьмы и перевели в реабилитационный центр для преступников. На свободу вышла 69-летняя Нэнси Зальцман, которую в сентябре 2021 года приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения.