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02:02, 13 сентября 2023Из жизни

Основательницу секс-секты досрочно выпустили из тюрьмы

Основательницу секс-секты NXIVM Нэнси Зальцман досрочно освободили из тюрьмы
Nancy Salzman

Nancy Salzman. Фото: Brendan McDermid / Reuters

В США одну из основательниц секс-секты NXIVM («Нексиам») выпустили из тюрьмы и перевели в реабилитационный центр для преступников. Об этом сообщает New York Post.

На свободу вышла 69-летняя Нэнси Зальцман, которую в сентябре 2021 года приговорили к трем с половиной годам тюремного заключения. Отбывать наказание она начала в январе 2022-го, так как до этого должна была ухаживать за больной матерью.

Хотя срок Зальцман должен был истечь 17 июня 2024 года, ее досрочно освободили из исправительного учреждения в Западной Вирджинии и перевели в реабилитационный центр в городе Питтсбург. Поводом для освобождения женщины могли стать результаты медицинского обследования: в прошлом она дважды боролась с раком молочной железы, а в марте получила некие «тревожные результаты УЗИ». Конкретная причина ее перевода из тюрьмы остается неизвестной.

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Организация «Нексиам» была создана в конце 1990-х Китом Раньером под видом компании для обучения личному и профессиональному росту. Он заключал девушек в сексуальное рабство, заставлял принести клятву на верность, а при попытке покинуть культ шантажировал фотографиями интимного характера и другим компроматом. Почти два десятка женщин дали показания против лидера секты и рассказали, как их клеймили, морили голодом и вытягивали из них деньги.

Нэнси Зальцман на собраниях секты рассказывала слушателям историю «про чайник и чашки» — о том, что женщины по природе своей моногамны, в то время как мужчинам необходимо иметь много партнерш, чтобы «распространять свое семя».

В октябре 2020 года Раньера приговорили к 120 годам тюрьмы. Его признали виновным в торговле несовершеннолетними, принуждении к рабскому труду и сексуальных преступлениях. В интервью NBC он заявил, что считает себя невиновным.

Другой фигуранткой дела и вербовщицей секты, вышедшей на свободу досрочно, стала американская актриса Эллисон Мэк, сыгравшая одну из главных ролей в сериале «Тайны Смолвиля». Ее осудили на 21 месяц заключения в 2021-м и освободили в июле.

Ранее сообщалось, что в США основательницу знаменитой компании OneTaste и изобретательницу целебной мастурбации Николь Дейдон официально обвинили в создании секс-секты и принуждении клиентов и сотрудников к сексуальным контактам. Под суд попала сама 56-летняя Дейдон и бывшая руководительница отдела продаж компании 43-летняя Рейчел Червиц.

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    Никита Савин
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