Изобретательница знаменитой целебной мастурбации попала под суд

В США изобретательницу целебной мастурбации Николь Дейдон обвинили в создании секс-секты

В США основательницу знаменитой компании OneTaste и изобретательницу целебной мастурбации Николь Дейдон официально обвинили в создании секс-секты и принуждении клиентов и сотрудников к сексуальным контактам. Об этом сообщает New York Post.

Под суд попала сама 56-летняя Дейдон и бывшая руководительница отдела продаж компании 43-летняя Рейчел Червиц. Федеральные прокуроры нью-йоркского района Бруклин во вторник, 6 июня, обвинили женщин в том, что на протяжении более десятка лет они «управляли компанией как сектой, заставляя ее членов заниматься сексом с инвесторами и клиентами».

Кроме того, Дейдон и Червиц якобы селили членов организации в общежитиях, выведывали подробности их частной жизни и заставляли участвовать в «неудобных и отвратительных» половых актах, обещая «свободу и просветление». В организацию вербовались женщины, пережившие в прошлом сексуальные травмы. Методы «лечения» Дейдон якобы должны были исцелить их от последствий.

Дейдон известна как изобретательница так называемой оргазменной медитации — совместной мастурбации, которая, по ее убеждению, обладает целебным действием. На тренингах OneTaste полуобнаженных клиенток компании ублажали одетые мужчины, часто незнакомые, или сотрудники фирмы в латексных перчатках.

В обвинительных документах также утверждается, что руководители OneTaste заставляли сотрудников компании влезать в долги, подвергали их «экономическому, сексуальному, физическому и сексуальному насилию» и использовали слежку и запугивание, чтобы заставить работать бесплатно.

Рейчел Червиц была арестована утром 6 июня в городе Фило, штат Калифорния. Николь Дейдон, проживающая в Лос-Анджелесе, пока остается на свободе. В случае вынесения обвинительного приговора женщинам грозит 20 лет тюремного заключения.

Скандал вокруг OneTaste разразился в 2018 году, когда бывшие сотрудники рассказали журналистам, что Дейдон принуждала их заниматься сексом с клиентами и друг с другом. В ноябре 2022 года на Netflix вышел документальный фильм «Корпорация Оргазм: История OneTaste», в котором были озвучены те же обвинения. После это Николь Дейдон прервала затворничество, в котором находилась с 2018 года, и дала комментарии прессе. Она отвергла свою причастность к преступлениям и заявила, что фильм создает неверное впечатление о компании.

Ранее сообщалось, что в Канаде был арестован известный духовный наставник, лидер религиозного движения, которого обвинили в многочисленных изнасилованиях женщин.