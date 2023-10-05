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19:27, 5 октября 2023Силовые структуры

Уголовное дело о заражении сибирской язвой троих россиян передано в суд

СК передал в суд уголовное дело о заражении сибирской язвой жителей Чувашии

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Следователи Чувашии завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, подозреваемого в заражении сибирской язвой троих жителей республики, и передали материалы в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Фигуранту предъявлено обвинение по части 1 статьи 249 («Нарушение ветеринарных правил») и части 1 статьи 238 («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности») УК РФ.

По данным следствия, в марте 2022 года житель деревни Старое Акташево Цивильского муниципального округа приобрел для использования в личном подсобном хозяйстве двух бычков. Одного из них мужчина забил на мясо, когда тот уже был заражен сибирской язвой, и продал двум жительницам деревни. В результате этого трое жителей республики заразились.

Ранее сообщалось, что в кенийской школе вспыхнула неизвестная болезнь, вызвавшая паралич ног у 95 учениц.

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