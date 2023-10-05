Компанию Sony взломали хакеры

BleepingComputer: личные данные клиентов Sony оказались в сети

Японская корпорация Sony подтвердила факт атаки хакеров и кражу данных пользователей. Об этом сообщает издание BleepingComputer.

Sony Interactive Entertainment (Sony) уведомила по почте пользователей, чьи личные данные могли оказаться в открытом доступе. Представители IT-гиганта заявили, что на компанию совершили хакерскую атаку.

В корпорации не стали публично сообщать об этом, но уведомили о краже данных 6791 клиента — все из США. Атака была совершена в начале лета. «2 июня 2023 года мы обнаружили несанкционированные загрузки, немедленно отключили платформу и устранили уязвимость», — отметили в Sony. По словам специалистов BleepingComputer, взлом был осуществлен с помощью уязвимости CVE-2023-34362.

Также журналисты узнали, что об уязвимости Sony сообщили эксперты компании Progress Software 28 мая — за три дня до атаки.

О возможной атаке на Sony стало известно ранее. В конце сентября на хакерских форумах появилась информация, что в сеть выложили около трех гигабайт данных, принадлежащих IT-гиганту. В конце июня команда хакеров Clop добавила Sony в список своих жертв.

В начале июля в корпорации Microsoft отреагировали на заявления хакеров о взломе данных миллионов пользователей сервисов компании. В компании отметили, что Microsoft действительно атаковали, но личные данные потребителей не были похищены.