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00:10, 6 июля 2023Наука и техника

Microsoft отреагировала на взлом данных миллионов пользователей

Windows Central: Microsoft опровергла сообщение о взломе данных 30 миллионов пользователей

Фото: Toby Scott / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В корпорации Microsoft отреагировали на заявления хакеров о взломе данных миллионов пользователей сервисов компании. Об этом сообщает издание Windows Central.

Представители фирмы прокомментировали сообщения анонимных хакеров, которые ранее рассказали о краже данных 30 миллионов пользователей и выставлении их на продажу. В Microsoft подтвердили факт атаки, но опровергли, что личные данные потребителей были похищены.

Специалисты корпорации отметили, что за DDoS-атакой стояли участники группировки Storm-1359. При этом ранее ответственность за атаку взяли на себе хакеры группы Anonymous Sudan. В компании сообщили, что неизвестные злоумышленники организовали атаку на крупную IT-компанию для самопиара.

«Мы не видели никаких доказательств того, что данные наших клиентов были взломаны или скомпрометированы», — подчеркнули в Microsoft. Таким образом в корпорации отреагировали на сообщения о том, что хакерам удалось похитить личные данные 30 миллионов пользователей и выставить их на продажу.

В марте корпорация Microsoft заявила о взломе своего почтового клиента Outlook. По словам инженеров компании, кибератакам подверглись менее 15 организаций.

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    Андрей Ставицкий
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