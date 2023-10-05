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19:04, 5 октября 2023Спорт

Стало известно о возможном пропуске сезона-2023/2024 Фернандесом из-за травмы

Фабио Алейшо: Фернандес может пропустить сезон-2023/2024 из-за травмы колена

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Стало известно, что бразильский защитник «Зенита» Марио Фернандес может пропустить сезон-2023/2024. Об этом сообщил журналист Фабио Алейшо в своем Telegram-канале.

По информации источника, футболиста беспокоят проблемы с коленом. Отмечается, что скорее всего Фернандесу не понадобится операция, однако он может не выйти на поле до конца сезона.

Фернандес перешел в «Зенит» 17 июля. Соглашение рассчитано на один год с возможностью продления на сезон. За сине-бело-голубых защитник провел восемь игр, не отметившись результативными действиями.

С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, после чего взял паузу в карьере. С 2017 года Фернандес привлекался к матчам за сборную России. Вместе с командой он дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2018.

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    Андрей Стрельцов
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