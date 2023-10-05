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05:06, 5 октября 2023Из жизни

Учительница родила ребенка от школьника

WBRZ 2: в США учительница забеременела и родила ребенка от школьника
Morgan Freche

Morgan Freche. Фото: Tangipahoa Parish Sheriff's Office

Бывшая учительница школы в американском штате Луизиана родила ребенка от школьника и попала за решетку. Об этом сообщает WBRZ 2.

По данным полиции, 33-летняя Морган Фреш общалась с учеником около двух лет. Женщина неоднократно вступала в интимную близость с ним, забеременела и родила от него ребенка. Семье 17-летнего стало известно о произошедшем в конце сентября, и вскоре Фреш арестовали.

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Женщину поместили в тюрьму по обвинениям в изнасиловании третьей степени, сексуальном насилии и в нескольких случаях преступных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего. Полиция с помощью анализа ДНК выясняет, действительно ли пострадавший является отцом ребенка.

Ранее сообщалось, что в США снова арестовали учительницу Алиссу Маккоммон, обвиняемую в изнасиловании мальчика. В начале сентября 38-летнюю женщину задержали и обвинили в том, что в 2021 году она пригласила домой 12-летнего ученика и занялась с ним сексом.

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    Алиса Удовик
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