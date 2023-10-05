На Украину начали поступать западные разведывательные системы

Немецкий концерн Rheinmetall начал поставки разведсистем SurveilSPIRE для ВСУ

Концерн Rheinmetall, одно из основных предприятий немецкого военно-промышленного комплекса, начал поставки разведсистем SurveilSpire в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), заказ полностью оплачен правительством ФРГ. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте концерна.

«Rheinmetall начал передавать Украине новую партию автоматизированных разведывательных систем SurveilSpire. Заказ для Украины оплатило правительство Германии. Заказы в двузначном диапазоне миллионов евро», — говорится в сообщении. Отмечается, что в рамках этого проекта концерн сотрудничает с эстонской компанией DefSecIntel.

Система представляет собой мобильный автоматизированный наблюдательный пункт, который может передавать данные напрямую на мобильный командный пункт с помощью беспроводных модулей 4G и Starlink. За счет имеющихся в комплексе воздушных дронов, система способна самостоятельно определять цели на расстоянии до 30 километров. О количестве поставленных комплексов не уточняется.

Ранее стало известно, что канцлер ФРГОлаф Шольц отложил поставку Украине высокоточных ракет дальнего радиуса действия Taurus немецкого производства. Соответствующее решение было принято из-за опасений в связи с риском прямой военной конфронтации с Россией. Отмечается, что для обслуживания ракет и обучения украинских военнослужащих их боевому применению необходимо, чтобы на Украине работали специалисты из Германии.