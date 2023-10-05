Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

Гигантских тараканов обнаружили на Арбате в Москве

В Москве обнаружили гигантских тараканов. Фото необычного насекомого опубликовал опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Тараканов нашли в районе Арбата в центре города. Автор попавшего в сеть снимка расположил свою ладонь напротив одного из насекомых, чтобы продемонстрировать размер. В длину таракан оказался примерно с две фаланги пальца мужчины.

Журналисты отмечают, что больших насекомых замечают в столице не в первый раз. В Роспотребнадзоре заявили, что появление таких тараканов в городе может быть связано с экзотическими животными, которых некоторые москвичи держат в качестве домашних питомцев. Кроме того, размножению насекомых способствует теплый климат.

Летом прошлого года в Москве заметили скопление мадагаскарских тараканов. С ними столкнулась одна из жительниц столицы в районе Лианозово. Она опубликовала видео с ползающими по траве насекомыми и призналась, что не могла пошевелиться от страха.