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17:42, 5 октября 2023Среда обитания

Гигантских тараканов обнаружили в центре Москвы

Гигантских тараканов обнаружили на Арбате в Москве

Кадр: Telegram-канал «Москва 24»

В Москве обнаружили гигантских тараканов. Фото необычного насекомого опубликовал опубликовал Telegram-канал «Москва 24».

Тараканов нашли в районе Арбата в центре города. Автор попавшего в сеть снимка расположил свою ладонь напротив одного из насекомых, чтобы продемонстрировать размер. В длину таракан оказался примерно с две фаланги пальца мужчины.

Журналисты отмечают, что больших насекомых замечают в столице не в первый раз. В Роспотребнадзоре заявили, что появление таких тараканов в городе может быть связано с экзотическими животными, которых некоторые москвичи держат в качестве домашних питомцев. Кроме того, размножению насекомых способствует теплый климат.

Летом прошлого года в Москве заметили скопление мадагаскарских тараканов. С ними столкнулась одна из жительниц столицы в районе Лианозово. Она опубликовала видео с ползающими по траве насекомыми и призналась, что не могла пошевелиться от страха.

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    Александра Качан
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