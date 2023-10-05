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13:08, 5 октября 2023Силовые структуры

Проходившего обучение для совершения теракта подростка арестовали

В Красноярске арестовали подростка, проходившего обучение для совершения теракта

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Железнодорожный районный суд Красноярска арестовал 17-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Юноша пробудет под стражей до 3 декабря. Его обвиняют в прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, а также в не сообщении о готовящемся теракте. О подробностях дела не сообщается.

Ранее сообщалось, что 12-летний школьник из Москвы достал нож и стал угрожать находящимся в учебном заведении ученикам и преподавателям. Его смогли закрыть в одном из кабинетов и вызвать сотрудников правоохранительных органов. Сейчас они выясняют, зачем подросток принес в школу нож.

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    Илона Палей
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