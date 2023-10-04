Российский школьник угрожал ножом преподавателям и ученикам и был задержан

В Москве задержали 12-летнего школьника, угрожавшего ножом ученикам и учителям

Полиция Москвы задержала 12-летнего школьника, угрожавшего ножом преподавателям и ученикам школы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло в столичном районе Кузьминки. Подросток достал нож и стал угрожать находящимся в учебном заведении ученикам и преподавателям. Школьника смогли закрыть в одном из кабинетов и вызвать сотрудников правоохранительных органов.

Прибывшие на место полицейские задержали мальчика. Сейчас они выясняют, зачем подросток принес в школу нож.

Ранее в Самаре мальчик принес в школу нож и ударил им соученика.