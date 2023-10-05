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15:29, 5 октября 2023Бывший СССР

Депутат Верховной Рады потребовал встречи с Зеленским из-за проблем ВСУ

Депутат Рады Гончаренко потребовал встречи с Зеленским на фоне проблем на фронте

Фото: Baz Ratner / Reuters

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) потребовал личной встречи с Владимиром Зеленским на фоне проблем с Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Telegram.

«Я много говорю с военными. Ситуация критическая. К сожалению, не только в обеспечении и выплатах. Ситуация критична и на фронте. Сейчас не время разводить балаган и цирк», — написал он. Депутат призвал прекратить обещать украинцам скорых побед и начать говорить с ними честно.

По словам Гончаренко, опираясь на часть 2 статьи 17 закона «О статусе народного депутата», он может требовать встречи с любым руководителем.

Ранее издание Politico сообщило, что в украинской армии считают, что Зеленскому стоит снять одежду цвету хаки, надеть костюм и заняться решением проблем своей команды.

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    Алевтина Запольская
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