В Москве наградили педагогов госпитальной школы

Вице-мэр Ракова наградила педагогов московской госпитальной школы «УчимЗнаем»

В День учителя в Москве наградили педагогов-тьюторов госпитальной школы «УчимЗнаем» в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Награды вручала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Там уточнили, что педагогов наградили за многолетний труд и заслуги в сфере образования, а также за помощь молодым работникам в совершенствовании форм и методов работы и воспитательную деятельность. «Работа учителя это не просто труд, это самое настоящее призвание, — обратилась к педагогам Ракова. — Но работа госпитального учителя сложнее. (...) Ваши ученики это не обычные дети, а маленькие пациенты. Помимо высоких педагогических навыков, вы должны обладать и психологическими, и медицинскими».

Ракова добавила, что в Москве на весь город приходится 200 госпитальных педагогов. За год они обучают почти пять тысяч детей. Почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» получила тьютор школы Лариса Будан. Нагрудный знак «Почетный наставник» вручили Татьяне Брежневой, а нагрудным знаком «За верность профессии» отметили Светлану Гончарову. Кроме того, нагрудный знак «Молодость и Профессионализм» заслужили тьюторы Павел Котлеров, Александра Перушкина, Оксана Поликарпова и Диана Хачатрян. Почетное звание «Почетный работник образования города Москвы» присвоено Ирине Решетниковой.

Вице-мэр отметила, что педагоги школы «УчимЗнаем» добиваются больших результатов. Только в 2022 году четыре девятиклассника получили аттестаты с отличием, а два одиннадцатиклассника окончили школу с золотыми медалями. Дети прямо здесь пишут ОГЭ и ЕГЭ. В прошлом учебном году успешно сдали экзамены 42 девятиклассника и 22 одиннадцатиклассника. Кроме того, свыше 500 учеников школы поучаствовали во Всероссийской олимпиаде школьников, четверо заняли призовые места в Московской олимпиаде школьников, еще двое выиграли в конкурсе исследовательских и творческих проектов от МПГУ и ВШЭ.

Задача проекта «УчимЗнаем» — сделать жизнь детей, которые находятся в больнице на длительном лечении, например, от онкологии, полноценной. В госпитальной школе дети получают полноценное образование. Обучение проходит по желанию детей и в зависимости от их состояния и этапа лечения. Образовательная среда школы не напоминает больницу и позволяет отвлечь ребенка от лечения. Проект работает на девяти городских и федеральных площадках, в том числе в детском хосписе и Морозовской больнице. Столичный опыт распространен уже более чем в 60 регионах страны и в странах СНГ. Специалисты школы разработали свои методы и подходы, создали с нуля всю модель обучения, подчеркнули в Соцкомплексе.