В Польше заявили о плане правительства по выходу из ЕС

Политик Туск заявил о плане правительства Качиньского по выходу Польши из ЕС

Правящая партия «Право и справедливость» (PiS) во главе с председателем Ярославом Качиньским стремится к выходу Польши из состава ЕС. Об этом плане заявил лидер польской оппозиции, политик, экс-глава Европейского совета Дональд Туск на встрече с избирателями, передает РИА Новости.

«У меня есть все больше причин не предполагать, а утверждать, что один из политических планов, и это уже хорошо подготовлено, Качиньского и PiS — это выход Польши из Европейского союза», — рассказал Туск, ссылаясь на информацию от своих контактов в Европе.

По мнению оппозиционера, если страна инициирует выход из Евросоюза, процесс будет «в сто раз хуже, чем для Великобритании». Туск отмечает, что членством в ЕС удовлетворены около 80 процентов жителей Польши, в частности потому, что «оттуда шла река денег и границы открыты».

Согласно действующему законодательству, сегодня Польша может выйти из Евросоюза без референдума, «достаточно одного голосования в сейме», заметил политик.

Ранее Польша выступила против миграционного соглашения с ЕС. Оно основано на концепции «обязательной солидарности», согласно которой страна может либо принять определенное число мигрантов, либо оплатить их прием другими странами ЕС.