Автор статьи о возможном ядерном ударе на СВО поблагодарил Путина за веселье

Автор статьи о вероятном ядерном ударе Караганов поблагодарил Путина за веселье

Автор статьи о необходимости ядерного удара на территории специальной военной операции (СВО) с целью деэскалации на Украине Сергей Караганов признался, что ему стало веселее жить в современное время и что он находится в состоянии, «близком к счастью». Ученый поблагодарил президента России Владимира Путина за эту возможность в ходе пленарного заседания Валдайского форума, трансляция которого доступна на официальном сайте мероприятия.

«Я один из ветеранов и основателей [Валдайского] клуба и нахожусь в состоянии близком к счастью, потому что старики должны говорить, что, вообще, при нас было лучше, но не было при нас лучше. Сейчас лучше. Веселее, интереснее, ярче, многоцветнее. Так что спасибо вам тоже за участие», — сказал Караганов.

Путин в ответ сказал, что ему не очень весело, и Караганов рассмеялся. «Вам веселее, а мне, честно говоря, не очень», — заявил президент.

Караганов в июне 2023 года написал статью, в которой порассуждал о том, что применение ядерного оружия позволит уберечь человечество от ядерной катастрофы. По его мнению, вероятный ядерный удар сможет не только поспособствовать успешному завершению спецоперации, но и спасти весь мир.

«Это морально страшный выбор — мы применяем оружие Бога, обрекая себя на тяжкие духовные потери. Но если этого не сделать, не только Россия может погибнуть, но, скорее всего, закончится вся человеческая цивилизация», — говорится в статье.

Ранее глава государства заявил, что ответ на ядерный удар по территории России не оставит противнику шансов. По его словам, после того, как российские системы обнаружения зафиксируют направляющиеся в сторону России ракеты, мгновенно будут выпущены российские средства с ядерными боеголовками.