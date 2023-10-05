Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 5 октября 2023Россия

В России подтвердили разработку системы рейтинга с разделением граждан на классы

В РГСУ подтвердили разработку системы социального рейтинга «Мы»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Проректор по науке Российского государственного социального университета (РГСУ) Василий Уроженко подтвердил разработку в вузе системы социального рейтинга. Об этом пишет «Коммерсант».

Платформа с названием «Мы» будет формировать рейтинг граждан на основе ряда параметров. В представленном в 2022 году докладе говорилось, что система поможет разделять россиян на классы по признаку полезности для государства.

В РГСУ ожидают, что система будет востребована органами власти на всех уровнях. Разработчики системы предлагают связать ее с паспортными данными граждан, их СНИЛС, ИНН, а также с номером телефона.

В Китае система социального рейтинга официально применяется с 2021 года. Ранее побывавшая в стране российская туристка рассказала, чем эта система отличается от описаний ее западными СМИ.

Оружие России
Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Командование ВСУ под Соледаром уничтожено уникальной российской бомбой. Что известно об этом оружии?

    В Крыму нашли мертвого украинского десантника

    Двоих российских подростков задержали с телом мужчины в багажнике автомобиля

    В Крыму назвали Одессу, Харьков и Николаев русскими городами

    В Москве наградили педагогов госпитальной школы

    ЕП выразил готовность к переговорам о вступлении Молдавии в Евросоюз

    Apple выпустила обновления для устранения перегрева iPhone 15 Pro

    Представитель Литвы раскритиковал суп с креветками в столовой Европарламента

    Популярный комик с ТНТ сравнил медицину в России и Израиле

    Водителям отсоветовали торопиться с переходом на зимнюю резину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости