В России подтвердили разработку системы рейтинга с разделением граждан на классы

В РГСУ подтвердили разработку системы социального рейтинга «Мы»

Проректор по науке Российского государственного социального университета (РГСУ) Василий Уроженко подтвердил разработку в вузе системы социального рейтинга. Об этом пишет «Коммерсант».

Платформа с названием «Мы» будет формировать рейтинг граждан на основе ряда параметров. В представленном в 2022 году докладе говорилось, что система поможет разделять россиян на классы по признаку полезности для государства.

В РГСУ ожидают, что система будет востребована органами власти на всех уровнях. Разработчики системы предлагают связать ее с паспортными данными граждан, их СНИЛС, ИНН, а также с номером телефона.

В Китае система социального рейтинга официально применяется с 2021 года. Ранее побывавшая в стране российская туристка рассказала, чем эта система отличается от описаний ее западными СМИ.