Посетитель спортзала временно ослеп из-за сломавшегося тренажера

The Sun: в Бразилии голову посетителя спортзала зажало в тренажере

Житель Бразилии получил травмы и попал в больницу из-за неисправности тренажера. Об этом сообщает The Sun.

32-летний Абраам Виана занимался на силовом тренажере типа «бабочка» в спортзале неподалеку от города Форталеза, штата Сеара. Внезапно металлические рукоятки, которые сводил и разводил мужчина, сомкнулись. Его голову на мгновение зажало в тренажере.

Посетитель спортзала испытал сильную боль и, схватившись за голову, слез с тренажера и сел на пол. По словам Вианы, удар был настолько сильным, что он временно ослеп. «В тот момент я, кажется, потерял сознание. Я не мог открыть глаза, потому что они были залиты кровью. На правой стороне лба был порез», — вспоминает он.

На помощь к мужчине пришли сотрудники тренажерного зала. Менеджер и инструктор на руках вынесли пострадавшего из помещения, после чего его доставили в отделение неотложной помощи. «Я даже не мог дышать от боли и не мог открыть глаза из-за крови. В отделение я прибыл на инвалидной коляске. Я даже не мог нормально ходить», — рассказывает Виана.

Мужчина не получил серьезных травм, и на следующий день его выписали из больницы. Тренажерный зал, в котором произошел инцидент, оплатил его расходы на лечение. Виана отметил, что не будет подавать в суд из-за случившегося.

Спустя некоторое время мужчина вернулся в спортзал. Он продолжил заниматься на тренажерах, включая тот, на котором получил травму. Виана подчеркнул, что к его возвращению тренажер отремонтировали.

Ранее сообщалось, что в Китае в тренажерном зале штанга весом 100 килограммов раздавила фитнес-инструктора. В течение 25 секунд мужчина отчаянно пытался освободиться, однако в помещении не было посетителей, поэтому он не мог самостоятельно поднять тяжелый спортивный снаряд.

