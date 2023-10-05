Стало известно об опасениях Зеленского насчет Трампа

An Nahar: Зеленский боится, что Трамп победит на выборах в 2024 году

Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что экс-глава США Дональд Трамп может вновь занять пост президента страны. Таким мнением поделился обозреватель An Nahar Асад Аббуд.

По его словам, Киев замечает ослабление поддержки со стороны Вашингтона, поэтому возможная победа Трампа на предстоящих президентских выборах вызывает у него беспокойство. Кроме того, добавил журналист, украинские власти находятся в напряжении из-за победы на парламентских выборах в Словакии пророссийской партии Smer.