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01:03, 5 октября 2023Мир

Стало известно об опасениях Зеленского насчет Трампа

An Nahar: Зеленский боится, что Трамп победит на выборах в 2024 году
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский опасается, что экс-глава США Дональд Трамп может вновь занять пост президента страны. Таким мнением поделился обозреватель An Nahar Асад Аббуд.

По его словам, Киев замечает ослабление поддержки со стороны Вашингтона, поэтому возможная победа Трампа на предстоящих президентских выборах вызывает у него беспокойство. Кроме того, добавил журналист, украинские власти находятся в напряжении из-за победы на парламентских выборах в Словакии пророссийской партии Smer.

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