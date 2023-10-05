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10:17, 5 октября 2023Бывший СССР

На Западе объяснили опасность проведения выборов для Зеленского

NYT: проведение выборов на Украине может подорвать легитимность Зеленского

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украинские чиновники рассматривают возможность проведения избирательной кампании в условиях военного положения, однако выборы могут подорвать легитимность действующего лидера страны Владимира Зеленского. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

По данным издания в Киеве ходят слухи, что Зеленский может добиваться проведения голосования, чтобы «закрепить за собой новый срок в условиях, когда конкурентные выборы невозможны». Для этого украинским властям придется временно отменить военное положение.

В сообщении говорится, что выборы во время военного конфликта могут нанесли ущерб рекламированию нынешней украинской власти западным союзникам.

Директор организации по наблюдению за выборами «Опора» Ольга Айвазовская объяснила, что многие украинцы не смогут участвовать в голосовании, поэтому выборы «почти наверняка подорвут, а не укрепят легитимность Зеленского».

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    Алевтина Запольская
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