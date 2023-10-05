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17:22, 5 октября 2023Бывший СССР

Украина приостановила ход жалобы в ВТО на Польшу, Венгрию и Словакию

Замминистра экономики Украины Качка: жалоба в ВТО из-за зерна приостановлена

Фото: EQRoy / Shutterstock / Fotodom

Украина приостановила ход жалобы во Всемирную торговую организацию (ВТО) на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета на экспорт зерна. Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, передает «Украинская правда».

«Эта проблема будет устранена в ближайшие недели и месяцы. Будет много новостей о том, как меняется режим лицензирования и так далее. Это будет очень активная работа. Поэтому пока мы ищем практическое решение, наши споры в ВТО на сегодня на паузе», — сказал замминистра.

Он назвал жалобу, поданную в организацию, системным вопросом отношений с Евросоюзом (ЕС). По его словам, Киев хочет подчеркнуть, что у Украины и ЕС одинаковый подход к торговым отношениям, и показать единство между странами.

Качка назвал большим достижением отсутствие противоречий с соседями в вопросе транзита продукции. «У нас остался единственный чувствительный пункт — это вопрос того, когда могут быть открыты рынки соседних стран для украинских товаров», — заключил он.

Ранее замминистра заявил, что Киев готов отозвать иск из ВТО против Польши, Словакии и Венгрии, если получит гарантии, что ограничения на ввоз украинского зерна не будут введены вновь. Он также отметил, что Киев ожидает запуска механизма согласования и верификации экспорта украинского зерна, который уже одобрен ЕС и входящими в него странами.

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    Алевтина Запольская
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