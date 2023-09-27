Украина согласилась отозвать иск против трех стран ЕС из ВТО при одном условии

Украина отзовет иск по зерну из ВТО при гарантиях, что ограничения не повторятся

Киев готов отозвать иск из Всемирной торговой организации (ВТО) против входящих в Европейский союз (ЕС) Польши, Словакии и Венгрии, если получит гарантии, что ограничения на ввоз украинского зерна не будут введены вновь. Такое условие для урегулирования спора с тремя странами назвал заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона. Его слова приводит «РБК-Украина».

«Для нас очень важно, чтобы польская сторона и другие государства и Европейский союз гарантировали нам, что такого рода ограничений в будущем не произойдет (…). Поэтому, конечно, только тогда, когда мы получим гарантии, мы формально объявим на весь мир, что этот спор исчерпан. Думаю, этот вопрос будет рассматриваться последним», — пообещал Качка.

По его словам, реакция партнеров показала, что подача иска в ВТО была правильным шагом, который «очертил природу возмущения» украинской стороны. Он также отметил, что Киев ожидает запуска механизма согласования и верификации экспорта украинского зерна, который уже одобрен ЕС и входящими в него странами.

16 сентября правительство Польши продлило запрет на импорт зерна с Украины. Варшава мотивировала это решение защитой интересов местных фермеров.

В ответ на это Украина подала иски в ВТО против Польши, Венгрии и Словакии, которые также ввели эмбарго на украинское зерно. В Киеве подчеркнули, что считают неприемлемым нарушением запрет трех отдельных стран-членов Евросоюза на ввоз зерна.

