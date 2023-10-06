Названы особенности российской «Былины» с искусственным интеллектом

«Известия»: комплекс «Былина» повысит эффективность средств РЭБ на 40 процентов

Новый российский комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РБ-109 «Былина» с элементами искусственного интеллекта (ИИ) повысит эффективность применения средств РЭБ на 30-40 процентов. Особенности системы назвал военный эксперт Виктор Мураховский в беседе с «Известиями».

По его словам, «Былина» позволит более точно и эффективно применять комплексы РЭБ, работающие по различным диапазонам, радиосредствам и радиолокационным станциям противника. Он отметил, что новый комплекс согласует работу средств РЭБ.

«Сейчас радиоразведка обнаруживает цели, комплексы радиоборьбы подавляют их, но действия не всегда согласованы. Например, может получиться так, что в радиусе действия не смогут использоваться свои беспилотники. "Былина" поможет согласовать по времени, месту и цели применения задействованные системы вооружения в нужном районе», — сказал эксперт.

Он добавил, что элементы ИИ позволят «Былине» решать, какие средства РЭБ, с какой мощностью и на каких частотах необходимо применять против определенных целей.

Ранее РИА Новости со ссылкой на информированный источник сообщило, что настройки российских комплексов РЭБ, задействованных в зоне проведения специальной военной операции, оптимизируют для подавления радиолокационных станций истребителей F-16.

В сентябре издание Defense News писало, что США изучают опыт РЭБ на Украине на случай большого конфликта с Россией или Китаем.