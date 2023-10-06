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12:53, 6 октября 2023Ценности

Мошенницу Анну Делви заметили в праздничном наряде у отделения полиции

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Мошенница Анна Сорокина (более известная как Анна Делви), которая родилась в семье русского дальнобойщика, сходила в праздничном наряде на еженедельную встречу с офицером Иммиграционной и таможенной полиции США (U.S. Immigration and Customs Enforcement). Снимки публикует People.

Папарацци заметили 32-летнюю аферистку у отделения в черном худи с красной надписью I H8 Anna Delvey и плиссированой юбке длины макси бирюзового цвета. На размещенных кадрах видно, что в качестве обуви знаменитость выбрала босоножки на каблуках, а на ее щиколотке находился электронный браслет. При этом в руках она держала клатч.

Из аксессуаров на Делви были солнцезащитные очки в квадратной оправе. Волосы она распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках.

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В мае 2019 года, после ареста в 2017-м, американский суд приговорил Анну Сорокину к плавающему сроку, а именно — 4-12 годам тюрьмы, за хищение более 200 тысяч долларов посредством финансовых махинаций. Она получила условно-досрочное освобождение по программе Merit Time менее чем через четыре года заключения. После этого ее депортировали в Германию.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

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    Майя Пономаренко
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