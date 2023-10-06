Россиянам дали советы по выбору антифриза

Автоэксперт Носко категорически не рекомендовал смешивать разные антифризы

Антифриз или охлаждающая двигатель жидкость бывает разного вида и цвета, который зависит от присадок, входящих в его состав, рассказал директор по сервису автомобильного маркетплейса FRESH Александр Носко. В беседе с «Лентой.ру» он дал советы по выбору и использованию антифриза.

Чем различаются антифризы

По словам автоэксперта, в качестве в основе антифриза большинство производителей используют дистиллированную воду, и только в самых дешевых вариантах встречается водопроводная вода.

Главными в составе остаются присадки. В синем антифризе, который обычно называют тосолом, содержится этиленгликоль, а температура начала замерзания составляет минус 40 градусов. В зеленом помимо этиленгликоля и воды в состав включены неорганические ингибиторы, которые предотвращают появление коррозии на патрубках и металлических трубках, а температура замерзания составляет минус 25 градусов.

Красный антифриз Носко назвал оптимальным для работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Он состоит из базовых компонентов, а также карбоксилатных ингибиторов, которые сохраняют тепловой коэффициент на одном уровне и снижают расход жидкости. Его температура замерзания находится на уровне минус 30 градусов. Фиолетовая охлаждающая жидкость отличается наличием пропиленгликоля — менее вредного компонента по сравнению с этиленгликолем, который обеспечивает более долгий срок службы антифриза.

Как выбирать антифриз

При выборе антифриза необходимо руководствоваться погодными условиями региона, в котором эксплуатируется автомобиль. Например, охлаждающая жидкость из Японии не очень эффективна на севере России, так как температура ее замерзания очень низкая — минус 20-25 градусов Александр Носко автоэксперт

Он категорически не рекомендовал смешивать антифризы, даже если их цвет и класс совпадают. Дело в том, что это может привести к снижению их эффективности и сокращению срока службы. Соответственно, жидкость придется менять чаще.

«Несмотря на то, что средняя стоимость антифриза невысокая — в пределах тысячи рублей в зависимости от производителя, его замена — достаточно долгая процедура с учетом необходимости промывки механизма охлаждения двигателя авто дистиллированной водой, которую стоит доверить профессионалам. Процесс займет от 40 минут до полутора часа», — подытожил Носко.

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