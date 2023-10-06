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17:14, 6 октября 2023Экономика

Власти заявили об улучшении ситуации с топливом для аграриев

Минсельхоз отметил улучшение ситуации с обеспечением аграриев топливом

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Ситуация с обеспечением российских аграриев топливом в период сезонных работ улучшается. Об этом заявил замглавы Минсельхоза Андрей Разин, его слова приводит «Прайм».

По его словам, власти приняли серьезные решения, которые уже начали стабилизировать рынок горюче-смазочных материалов (ГСМ). «Мы уже сегодня видим, что в целом по стране у нас ситуация по цене с дизелем и бензином стала постепенно откатываться, пока она не вернулась на уровень середины июля — начала августа, но мы все-таки рассчитываем, что с учетом комплекса уже принятых мер ситуация по цене стабилизируется», — сказал замминистра в ходе агропромышленной выставки «Золотая осень».

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При этом он отметил, что работа с компаниями-посредниками вместо производителей топлива в текущем году показала себя как «не очень стабильный фундамент, который не позволяет чувствовать себя спокойно в период нестабильности на рынке». Разин рекомендовал предприятиям АПК работать напрямую с нефтепереработчиками и внешними поставщиками. Это может гарантировать аграриям необходимый объем поставок и решит вопрос с ценообразованием.

6 октября запрет на экспорт топлива, введенный 21 сентября, был частично отменен. Производителям дизельного топлива разрешили его доставку в морские порты по трубопроводам при условии, что на внутренний рынок идет не менее половины от общего объема выпуска. Кроме того, восстановлены прежние параметры топливного демпфера, а минимальный норматив продаж бензина на бирже был увеличен с 13 до 15 процентов, для дизеля — с 9,5 до 12,5 процента. Одновременно правительство ввело заградительную пошлину на нефтепродукты в размере 50 тысяч рублей за тонну для поставщиков, которые не производят их сами.

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