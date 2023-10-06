Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
16:58, 6 октября 2023Экономика

Удвоение конкурентом России поставок газа в ЕС оказалось под угрозой срыва

Bloomberg: планы Азербайджана по удвоению поставок газа в ЕС рискуют сорваться

Фото: Spasiyana Sergieva / Reuters

Планы Азербайджана по удвоению объемов поставок газа на европейский энергетический рынок к 2027 году оказались под угрозой срыва в ходе переговорного процесса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Представители Азербайджана вели переговоры с более чем десятью европейскими странами касательно значительного наращивания объемов газовых поставок. Однако к настоящему времени эти попытки не увенчались успехом, а стороны не смогли прийти к какому-либо соглашению, уточнили собеседники агентства.

Изменение позиции европейских партнеров произошло по мере ослабевания энергокризиса в ЕС после резкого сокращения поставок российских ресурсов. В то же время Азербайджану необходимо как можно скорее прийти к договоренностям по этому вопросу для привлечения миллиардов долларов для увеличения объемов добычи газа на внутреннем рынке, заключили источники.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

По словам партнера по исследованию рынков газа и СПГ в компании Rystad Energy Синдре Кнутссона, позиции Азербайджана в настоящее время являются не самыми убедительными, так как с 2027 года на мировых рынках СПГ будет наблюдаться переизбыток предложения. По этой причине европейские переговорщики сейчас находятся в более выгодном положении с учетом наличия альтернативных поставщиков, заключил он.

В конце октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал удвоить объемы поставок природного газа в Европу к 2027 году. К этому времени планируется нарастить экспорт в ЕС почти до 20 миллиардов кубометров. Кроме того, президент страны пообещал поставлять на международные рынки 157 гигаватт электроэнергии через Грузию, а также возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса.

Что думаешь? Оцени!
    Анатолий Акулов
    Обсудить
    Последние новости

    «Сигнал врагам Москвы на Западе». Как в мире отреагировали на выступление Путина на «Валдае» и что встревожило СМИ?

    Застройщикам в России захотели запретить уменьшать квартиры

    Россиянин на каршеринге пытался уйти от погони и устроил ДТП

    Лукашенко заявил о невозможности повторения волны протестов в Белоруссии

    Удвоение конкурентом России поставок газа в ЕС оказалось под угрозой срыва

    Российская певица рассказала о препятствиях на пути к покупке квартиры

    Директор Чичериной отреагировал на новость о взятии певицы в плен диверсантами

    ЕС прокомментировал планы России по созданию военно-морской базы в Абхазии

    Заслуженный пилот назвал предполагаемое место взрыва на борту самолета Пригожина

    Россиянка оставила двоих детей в поезде и случайно уехала другим рейсом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости