Удвоение конкурентом России поставок газа в ЕС оказалось под угрозой срыва

Bloomberg: планы Азербайджана по удвоению поставок газа в ЕС рискуют сорваться

Планы Азербайджана по удвоению объемов поставок газа на европейский энергетический рынок к 2027 году оказались под угрозой срыва в ходе переговорного процесса. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Представители Азербайджана вели переговоры с более чем десятью европейскими странами касательно значительного наращивания объемов газовых поставок. Однако к настоящему времени эти попытки не увенчались успехом, а стороны не смогли прийти к какому-либо соглашению, уточнили собеседники агентства.

Изменение позиции европейских партнеров произошло по мере ослабевания энергокризиса в ЕС после резкого сокращения поставок российских ресурсов. В то же время Азербайджану необходимо как можно скорее прийти к договоренностям по этому вопросу для привлечения миллиардов долларов для увеличения объемов добычи газа на внутреннем рынке, заключили источники.

По словам партнера по исследованию рынков газа и СПГ в компании Rystad Energy Синдре Кнутссона, позиции Азербайджана в настоящее время являются не самыми убедительными, так как с 2027 года на мировых рынках СПГ будет наблюдаться переизбыток предложения. По этой причине европейские переговорщики сейчас находятся в более выгодном положении с учетом наличия альтернативных поставщиков, заключил он.

В конце октября 2022 года президент Азербайджана Ильхам Алиев пообещал удвоить объемы поставок природного газа в Европу к 2027 году. К этому времени планируется нарастить экспорт в ЕС почти до 20 миллиардов кубометров. Кроме того, президент страны пообещал поставлять на международные рынки 157 гигаватт электроэнергии через Грузию, а также возобновить эксплуатацию нефтепровода Баку-Супса.