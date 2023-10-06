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06:30, 6 октября 2023Наука и техника

Названы величайшие игры в истории

Журнал EDGE составил список 100 лучших игр в истории

Фото: Sam Pak / Unsplash

Игровое издание EDGE составило список 100 величайших игр в истории. Топ доступен на игровом форуме ResetEra.

Авторы отобрали 100 игр, вышедших за последние 30 лет, с помощью специалистов игровой индустрии и читателей журнала. Лучшей игрой назвали The Legend of Zelda: Breath of the Wild — эксклюзив для Nintendo Switch, вышедший в 2017 году. На второй позиции оказалась видеоигра Dark Souls, релиз которой состоялся в 2011 году. Замкнул топ-3 еще один эксклюзив для Nintendo Switch — Super Mario 64.

В первую десятку также попали The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Resident Evil 4, Halo: Combat Evolved, Half-Life 2, Portal, Elden Ring и Doom.

В частности, эксклюзив для PlayStation The Last of Us занял 15-ю позицию. Вышедшая в 2001 году Grand Theft Auto III оказалась на 18-й строчке. Самую продаваемую игру в мире – Minecraft с тиражом 280 миллионов копий — поместили на 13-е место.

В конце августа представители онлайн-школы XYZ School провели опрос среди геймеров, которые назвали лучшие бесплатные игры. В топ-3 попали Genshin Impact, Dota 2 и League of Legends.

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    Андрей Ставицкий
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