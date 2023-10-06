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17:29, 6 октября 2023Силовые структуры

Российскую учительницу задержали за секс со школьником

В Челябинской области полиция задержала учительницу за секс со школьником

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Челябинской области полиция задержала учительницу за секс с 15-летним школьником. Об этом сообщает Ura.ru.

В отношении женщины могут возбудить уголовное дело по статье 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ.

Источник издания уточнил, что учительница занялась сексом со школьником еще в мае, однако известно об этом стало только сейчас. По данным Ura.ru, женщине 26 лет и ранее у нее не было проблем с законом. Если ее вину докажут, то россиянке грозит до четырех лет колонии с запретом работать в школе на срок до пяти лет.

Ранее в Великобритании учительница пожизненно лишилась возможности преподавать из-за неподобающих отношений с подростком. Следствию удалось доказать, что женщина не только совратила 16-летнего ученика школы, в которой работала, но и подружилась с его родителями.

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    Варвара Митина
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