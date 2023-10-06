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12:16, 6 октября 2023Экономика

Чиновникам предложили поделиться зарплатой с фронтом

Депутат Лантратова предложила госслужащим перечислять 2 % зарплаты на нужды СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Госдуме предложили ввести добровольную подписку «Вклад в победу», по которой чиновники могли бы ежемесячно перечислять по два процента зарплаты на нужды СВО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее письмо депутата Яны Лантратовой на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Лантратова попросила Мишустина рассмотреть возможность создания такой добровольной подписки, а также представить позицию правительства по этому вопросу. Предполагается, что помогать фронту смогут депутаты регионального и муниципального уровней, государственные служащие, занимающие руководящие должности, а также руководители федеральных бюджетных учреждений и государственных корпораций.

Согласно проекту Лантратовой, средства будут перечислять в фонд «Защитники Отечества». В России есть множество людей, которые хотят внести посильный вклад в СВО, а госслужащие должны быть в авангарде патриотического движения и вносить вклады на регулярной основе, считает она.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов назвал фронт основной статьей расходов на ближайшие годы. Он указал, что в 2024 году на национальную оборону будет выделено 10,8 триллиона рублей.

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    Мария Черкасова
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