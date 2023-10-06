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11:59, 6 октября 2023Наука и техника

Горные породы сопоставили с вулканами по выбросам углекислого газа

Nature: горные породы сопоставили с вулканами по выбросам углекислого газа

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Ученые из Оксфордского университета сопоставили горные породы с вулканами по уровню выбросов углекислого газа. Выводы исследования опубликованы в журнале Nature.

В горных породах содержится огромный запас углерода, получившийся из древних остатков растений и животных, существовавших миллионы лет назад. Ранее считалось, что химическое выветривание горных пород позволяет поглощать CO2, а этот процесс помогает противодействовать непрерывному выбросу углекислого газа вулканами во всем мире.

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Однако теперь специалисты обнаружили, что горные породы также могут выбрасывать СО2 в атмосферу. Такое происходит, когда породы, образовавшиеся на древнем морском дне (содержащем в отложениях растения и животных), выталкиваются обратно на поверхность Земли при образовании крупных гор. В результате органический углерод в горных породах подвергается воздействию кислорода из воздуха и воды, которые могут вступать в реакцию и выделять CO2. Это означает, что выветривающиеся породы могут быть источником CO2, а не поглотителем, как считалось до исследования.

В сентябре сотрудники Университета Лидса выявили, что тропические леса Южной Америки хуже поглощают углекислый газ из атмосферы в жарких и засушливых условиях.

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    Елена Апазиди
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