В одной стране решили построить огромный небоскреб на вершине горы

Dezeen: компания Neom представила проект небоскреба на горе в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии решили построить небоскреб под названием Discovery Tower на горе. Высота здания составит 330 метров (около 110 этажей), сообщает Dezeen.

Автором проекта выступила известная студия Zaha Hadid Architects. Представила дизайн здания девелоперская компания Neom.

Располагаться огромный небоскреб будет на строящемся горнолыжном курорте Трожена в пустынном мегагороде Неом. Фасад здания состоит из множества прозрачных колонн, которые сужаются к вершине. По форме небоскреб напоминает кристалл.

Из окон небоскреба будет открываться вид на искусственное озеро. Башня будет соединена канатной дорогой с рядом отелей, расположенных вдоль него. В здании будет несколько смотровых площадок, рестораны и магазины — все, что нужно для «сказочной жизни в облаках», заявил девелопер.

Неом — проект саудовского наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда стоимостью 500 миллиардов долларов. В настоящее время город строят, чтобы успеть к 2029 году, когда в нем пройдут зимние Азиатские игры. В январе 2021 года стало известно, что в рамках проекта будет создан город The Line. Он будет выглядеть как 170-километровая линия сообществ без автотрасс, улиц и машин.