Экономист назвал условие укрепления рубля

Экономист Григорьев допустил укрепление рубля при ограничениях движения капитала

Курс рубля может укрепиться, если власти введут новые ограничения на движение капитала, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал это условием снижения стоимости доллара и евро ниже трехзначных значений.

Без ограничений стабилизировать курс на более приемлемых значениях [нельзя] Владимир Григорьев кандидат экономических наук

«Мы до сих пор используем много товаров импортного происхождения. В результате у нас получается, что стоимость за счет импортных компонентов растет. Второе — Центральный банк (ЦБ) борется с этим, поднимая ключевую ставку, что ни к чему не приводит. Где-то на 28-33 процента ослабел рубль, начиная с января, а ключевую ставку повысили до 13 процентов. Что, это может как-то компенсировать [падение]? Если не вводить ограничение на движение капитала, ситуация будет находиться примерно в такой ситуации, как сейчас», — сказал он.

По словам экономиста, стоимость рубля падает из-за соотношения экспорта и импорта, а также позиции ЦБ.

«По мнению регулятора, должна быть обеспечена свобода участникам рынка без каких-либо существенных ограничений. А у нас все, что связано с экспортом и импортом, работает немножко иначе, чем было до начала специальной военной операции (СВО). Замена долларов и евро на другие валюты расчетов не безболезненно проходит, и определенный дефицит поступления валюты в страну — все это негативно сказывается и приводит к тому, что мы видим на рынке. Уже ни для кого не является тайной, что у правительства и Центрального банка разные взгляды на курсообразование. Правительство в лице Минфина говорит уже не в первый раз о введении ограничений на движение капитала, и это правильно, ЦБ говорит, что этого делать не нужно», — заключил специалист.

6 октября курс доллара на торгах превысил 101 рубль, евро достиг отметки в 106 рублей.

Из-за ослабления российской валюты Центробанк начал повышать ключевую ставку. В августе на внеочередном заседании показатель увеличили с 8,5 процента до 12 процентов. Спустя месяц его подняли еще на 100 базисных пунктов до 13 процентов. Представители регулятора не исключали, что в дальнейшем ставку вновь могут повысить.