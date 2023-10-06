Science of the Total Environment: водяных блох использовали для очистки воды

Ученые из Бирмингемского университета использовали водяных блох для очистки сточных вод от химических веществ. Выводы работы описаны в журнале Science of the Total Environment.

Современные очистные сооружения могут удалять не все химикаты из промышленных сточных вод, поскольку некоторые соединения достаточно устойчивы к воздействию. В результате вещества попадают в реки, ручьи и системы орошения. Это приводит к сокращению биоразнообразия экосистем, а также к загрязнению пищи и воды.

Теперь специалисты представили недорогой и экологичный метод очистки воды с использованием водяных блох. Эти животные относятся к роду Daphnia и представляют собой крошечных ракообразных, способных фильтровать воду, поглощая частицы водорослей, бактерий и даже химикаты.

Команда отобрала четыре вида водяных блох, которые потребляют препарат диклофенак, пестицид атразин, мышьяк и промышленные химикаты PFAS. Затем самые перспективные виды были клонированы и проанализированы. Дальнейшие испытания показали, что в лаборатории Daphnia всасывали 90 процентов диклофенака, 60 процентов мышьяка, 59 процентов атразина и 50 процентов PFAS. В естественных условиях были получены аналогичные результаты. На данный момент не существует ни одного столь же эффективного метода разложения PFAS в воде.

Важно, что блохи поддерживают свою популяцию в зависимости от количества питательных веществ. В случае прекращения доступа к достаточному количеству пищи особи перестают размножаться.

Авторы подчеркивают, что подход можно использовать на сложных водоочистных сооружениях и в развивающихся странах со слаборазвитой инфраструктурой.