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11:45, 6 октября 2023Россия

Пять человек пострадали в ДТП с вылетевшим на встречку BMW под Петербургом

В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с вылетевшим на встречную полосу BMW

Фото: Telegram-канал «Петербургская полиция»

Пять человек пострадали в ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

Авария произошла вечером 5 октября на подъезде к морскому торговому порту Усть-Луга. Прибывшие на место полицейские выяснили, что 25-летний водитель BMW не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, врезавшись в Land Rover.

Два водителя и три пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Еще один пассажир Land Rover получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее на Васильевском острове в Санкт-Петербурге автобус переехал женщину-тренера по акробатике. ДТП попало на видео.

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    Евгения Куликова
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