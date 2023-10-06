Пять человек пострадали в ДТП с вылетевшим на встречку BMW под Петербургом

В Ленобласти пять человек пострадали в ДТП с вылетевшим на встречную полосу BMW

Пять человек пострадали в ДТП в Кингисеппском районе Ленобласти. Об этом сообщила пресс-служба МВД России по Санкт-Петербургу в Telegram-канале.

Авария произошла вечером 5 октября на подъезде к морскому торговому порту Усть-Луга. Прибывшие на место полицейские выяснили, что 25-летний водитель BMW не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, врезавшись в Land Rover.

Два водителя и три пассажиров получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы. Еще один пассажир Land Rover получил травмы, не совместимые с жизнью.

Ранее на Васильевском острове в Санкт-Петербурге автобус переехал женщину-тренера по акробатике. ДТП попало на видео.