Стало известно о массовой отмене и задержке рейсов в аэропортах Москвы

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 22 рейса

В трех московских аэропортах в пятницу, 6 октября, произошла отмена и задержка 22 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

В Домодедово задержали вылеты десяти самолетов, два — отменили. Во Внуково тем временем перенесли четыре авиарейса, один — отменили. Также стало известно, что в Шереметьево задержали три рейса, два — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания Nordwind Airlines запустила масштабную распродажу билетов по РФ. Отмечается, что акция будет действовать с 5 по 11 октября 2023 года. Улететь по выбранным направлениям пассажиры смогут с 8 ноября 2023-го по 14 марта 2024 года.

