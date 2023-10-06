Пассажиров российского самолета эвакуировали из-за «гранаты» в багаже

Mash: рейс «ИрАэро» задержали из-за похожего на гранату предмета в багаже

Рейс авиакомпании «ИрАэро» задержали на три часа из-за того, что в багаже одного из пассажиров нашли похожий на гранату предмет. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Российский самолет Ан-26 должен был следовать из Магадана в село Кепервеем на Чукотке в пятницу, 6 октября, около 11 часов по местному времени. Когда воздушное судно уже готовилось к вылету, стюардесса заметила в сумке одного из пассажиров предмет, напоминавший боеприпас.

По данным канала, всех путешественников эвакуировали из лайнера, а борт отогнали на изолированную стоянку. На место прибыли оперативные службы, подозрительный багаж передали на экспертизу кинологам и взрывотехникам.

Специалисты выяснили, что опасных предметов на борту не было. В итоге рейс IO 133 благополучно вылетел в Кепервеем около 14:30 по местному времени.

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