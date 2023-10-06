Смявшего машину такси с россиянами водителя грузовика осудили на 12 лет

В Москве осудили на 12 лет водителя грузовика, смявшего машину такси с людьми

Пресненский районный суд Москвы приговорил 28-летнего водителя грузовика Вячеслава Пивовара, смявшего машину такси с людьми, к 12 годам колонии, сообщает РЕН ТВ.

Также Пивовара лишили права управлять машиной на три года.

ДТП произошло 2 ноября 2022 года, мужчина находился под воздействием наркотиков и двигался с превышением скорости. На улице 1905 года он выехал на встречную полосу и стал быстро перестраиваться вправо. В результате этого грузовик буквально раздавил стоящую машину такси с 30-летним водителем и 34-летней пассажиркой. С места аварии мужчина сбежал. В тот же день его задержали.