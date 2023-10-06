В России один вертолет взял на буксир другой и попал на видео

В Ростовской области один вертолет перевозил по небу другой и попал на видео

В Ростовской области заметили вертолет, который переносил по небу другой вертолет, подвешенный к первому. Видеозапись полета опубликовал Telegram-канал 161.ru.

На кадрах видно, что с висящей на тросах машины сняты лопасти, рулевой винт также демонтирован. Канал утверждает, что вертолеты были сняты в небе над Ростовом-на-Дону.

Попавший на видео вертолет напоминает Ми-26 — крупнейший в мире серийно выпускаемый вертолет. Ранее такая машина выполнила доставку экстренно севшего в Якутии Ми-8.