Американский рэпер Канье Уэст сбежал с педикюра с криками «это больно». Соответствующее видео появилось у его друга и соратника, музыканта Ty Dolla Sign на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео запечатлен исполнитель, сидящий с вытянутой ногой на стуле. Перед ним находится мастер, которая делает ему педикюр. Внезапно артист вздрагивает и прерывает процедуру. Он резко убирает ногу, встает и говорит: «Нет, остальное я делать не буду».

Не ожидавшая такого поведения женщина пытается успокоить Уэста и объясняет, что ничего страшного не произошло, но знаменитость не слушает ее. «Это мои пальцы ног. Это мои пальцы ног. Это мои пальцы! Я не собираюсь этого делать. Это больно», — заявляет Уэст.

После этого мастер уточняет у него, будет ли он делать маникюр. Рэпер, в свою очередь, отказывается, благодарит ее и просит завершить сеанс.

В сентябре Канье Уэст заставил дизайнера Бьянку Цензори позировать в откровенном наряде перед толпой. Исполнитель устроил своей предполагаемой жене фотосессию на оживленной улице во Флоренции.