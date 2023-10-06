Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:22, 6 октября 2023Ценности

Канье Уэст сбежал с педикюра с криками «это больно»

Кадр: @tydollasign

Американский рэпер Канье Уэст сбежал с педикюра с криками «это больно». Соответствующее видео появилось у его друга и соратника, музыканта Ty Dolla Sign на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео запечатлен исполнитель, сидящий с вытянутой ногой на стуле. Перед ним находится мастер, которая делает ему педикюр. Внезапно артист вздрагивает и прерывает процедуру. Он резко убирает ногу, встает и говорит: «Нет, остальное я делать не буду».

Не ожидавшая такого поведения женщина пытается успокоить Уэста и объясняет, что ничего страшного не произошло, но знаменитость не слушает ее. «Это мои пальцы ног. Это мои пальцы ног. Это мои пальцы! Я не собираюсь этого делать. Это больно», — заявляет Уэст.

После этого мастер уточняет у него, будет ли он делать маникюр. Рэпер, в свою очередь, отказывается, благодарит ее и просит завершить сеанс.

В сентябре Канье Уэст заставил дизайнера Бьянку Цензори позировать в откровенном наряде перед толпой. Исполнитель устроил своей предполагаемой жене фотосессию на оживленной улице во Флоренции.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле рассказали о расследовании крушения самолета с Пригожиным

    Лукашенко назвал причину крайних мер России

    Wildberries решил усложнить жизнь партнерам

    Боррель уточнил дату вступления Украины в Евросоюз

    Эндокринолог назвала идеальный завтрак для бодрости на весь день

    Названы самые дорогие футболисты РПЛ

    Кремль прокомментировал возможный отзыв ратификации ДВЗЯИ

    Стали известны подробности истязания годовалого ребенка в Москве

    В Армении опровергли визит делегации Минобороны России в Ереван

    Международному союзу конькобежцев предложат вернуть белорусов на турниры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости