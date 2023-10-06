На Алтае котенок снежного барса сломал камеру и попал на видео

Котенок снежного барса сломал камеру в Сайлюгемском нацпарке на Алтае

Котенок снежного барса сломал видеоловушку в Республике Алтай. Случившееся попало на другую видеокамеру, установленную неподалеку, запись опубликована в сообществе Сайлюгемского нацпарка во «ВКонтакте».

На кадрах запечатлено, как пара детенышей, вероятно, только что пообедавших, решила поиграть: один из них заваливает лапами записывающее устройство и катается с ним по земле.

«Поведение котят ирбиса стандартное, они очень любопытны, барсята увидели новый предмет на тропе. Облизать, поиграть с камерой — вполне нормально», — рассказал директор заповедника Денис Маликов и добавил, что полученные кадры помогут изучить поведение зверя и рассмотреть рисунок пятен на шерсти, что в дальнейшем позволит следить за этими ирбисами, отличая их от других.

Ранее жители Кош-Агачского района с помощью видеоловушки, установленной в местах обитания ирбиса, увидели, как снежный барс пытается поймать муху. По словам координатора проектов Всемирного фонда дикой природы Ильи Морозова, подобные кадры помогают изучать поведение представителей одного из самых скрытных семейств кошачьих планеты.