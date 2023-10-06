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05:35, 6 октября 2023Россия

Российские войска нанесли 20 ударов по позициям ВСУ на купянском направлении

Группировка «Запад» нанесла 20 ударов по позициям ВСУ на купянском направлении

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Авиация российской группировки войск «Запад» на купянском направлении нанесла 20 ударов по позициям Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил РИА Новости глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

По его данным, экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли семь авиаударов по пунктам временной дислокации подразделений противника в районах Невского и Новолюбовки. Также экипажи ударных вертолетов Ка-52, Ми-28 и самолетов штурмовой авиации нанесли 12 ракетно-бомбовых ударов по скоплению живой силы, вооружению и военной технике ВСУ в районах Синьковки, Ивановки, Стельмаховки и Берестового.

Также в направлении Макеевки тяжелой огнеметной системой (ТОС) был нанесен удар по району сосредоточения 66-й механизированной бригады ВСУ. Общие потери противника составили до роты живой силы, два танка, семь минометов, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, шесть пикапов, два беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Ранее российская артиллерия сорвала ротацию ВСУ под Синьковкой на купянском направлении. Кроме того, группировка войск «Запад» нанесла авиаудар по пунктам временной дислокации подразделений 43 механизированной бригады в районе Чернищины.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Оружие России
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    Марина Совина
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