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19:09, 6 октября 2023Экономика

В России призвали усложнить поставки магния из Китая

Производители РФ выступили за увеличение пошлин на поставляемый из Китая магний

Фото: Евгений Епанчинцев / ТАСС

В российской Ассоциации производителей и потребителей редких и редкоземельных металлов считают, что увеличение для компаний из Китая пошлин на ввоз магния в страну стало бы важной мерой господдержки отечественных производителей, сообщает пресс-служба ОАО «Соликамский магниевый завод», чей гендиректор Руслан Димухамедов является также председателем Ассоциации РМ и РЗМ.

Бизнесмен напомнил, что российским производителям предстоит к 2030 году увеличить ежегодный объем выпуска редкоземельных металлов более чем до 7000 тонн, а редких металлов — до 140 тысяч тонн. Димухамедов подчеркнул, что сырьевая база и промышленный потенциал страны позволят достигнуть этих показателей, но необходимым условием является доступ к рынкам сбыта. По его словам, содействие властей помогло бы отрасли в условиях высокой конкуренции со стороны Китая, за последние 20 лет увеличившего производство магния в семь раз, до полутора миллионов тонн в год.

О желательности защитных мер говорится и с учетом понимания того, что прямых бюджетных вложений в проекты отрасли сейчас не ожидается.

Иллюстрируя нынешнее положение дел на рынке магния, глава Ассоциации РМ и РЗМ рассказал, что в прошлом году потребители приобретали его по рыночной цене в шесть-восемь долларов за килограмм, а теперь она упала до трех-четырех. «Мы заинтересованы в том, чтобы на внутреннем рынке цена на магний была ближе к прошлогодней», — сказал Димухамедов, пояснив это ростом стоимости сырья с учетом фиксации затрат на производство и оплату труда.

Магний является важным элементом, в том числе используемым при производстве алюминиевых сплавов. В частности, с его возможной нехваткой из-за новых требований к производству в Китае связывали опасения возможного дефицита автомобилей в мире.

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    Дмитрий Воронин
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