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12:55, 6 октября 2023Спорт

Назван следующий соперник Махачева в случае победы над Оливейрой

Менеджер Абдель-Азиз: в случае победы над Оливейрой Махачев подерется с Гейджи
Джастин Гейджи

Джастин Гейджи. Фото: Jeff Swinger-USA TODAY Sports / Reuters

Али Абдель-Азиз, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Ислама Махачева, назвал имя его следующего возможного соперника. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу The Schmo.

Абдель-Азиз заявил, что в случае победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой Махачев будет драться с американцем Джастином Гейджи. «Мы этого хотим. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) этого хочет. Джастин заслужил этот поединок», — отметил менеджер, который также работает с Гейджи.

Махачев и Оливейра встретятся в главном бою турнира UFC 294, который состоится в Абу-Даби 21 октября. Для россиянина это будет третья защита титула чемпиона UFC в легком весе, который он завоевал в октябре 2022 года. Тогда он досрочно победил Оливейру на турнире UFC 280. Впоследствии Махачев успешно защитил титул в поединке против австралийца Александра Волкановски — чемпиона организации в полулегком весе.

Всего в карьере россиянин провел 25 боев, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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    Дарья Коршунова
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