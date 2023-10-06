Российская певица рассказала о препятствиях на пути к покупке квартиры

Mia Boyka сообщила, что купила бы квартиру, если бы не тратила деньги на мелочи

Российская певица Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) сообщила, что хочет купить квартиру, однако сталкивается с трудностями при накоплении денег. О препятствиях на пути к этой цели она рассказала в интервью журналу Hello.

На данный момент певица проживает в Москве, при этом к ней уже переехали две ее младших сестры, а третья недавно поступила в столичный театральный колледж. По словам исполнительницы хитов «Пикачу» и «Ананас Адидас», она часто тратит деньги на разные мелкие покупки, из-за чего ей не удается откладывать большие суммы на приобретение недвижимости. Кроме того, звезда финансово помогает родным и покупает им дорогие подарки.

«Последнее время я стала серьезнее относиться к своим финансам, потому что заметила: деньги улетают в никуда, а глобальные вопросы не решаются. Я посчитала, что, если бы не тратила на всякие мелочи, пусть даже приятные, уже купила бы квартиру. Недавно даже папе сказала: "Пожалуйста, не проси у меня сейчас деньги на стройку. Потому что, если попросишь, я открою сейф и вытащу оттуда все до последней копейки, а я хочу нам с девочками квартиру купить"», — призналась Mia Boyka.

Певица также рассказала о своей родине. С рождения и до поступления в университет Бойко жила в деревне в Ленинградской области, расположенной на границе с Эстонией, с населением в 200 человек. «18 лет жизни в деревне, где не было ничего, даже музыкальной школы», — отметила она.

В октябре стало известно, что певица Монеточка (признана Минюстом РФ иноагентом) избавилась от квартиры в центре Москвы спустя почти два года после покупки. Исполнительница, в данный момент проживающая в Европе, продала ее за 30 миллионов рублей.