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11:50, 6 октября 2023Среда обитания

На частично затопленном Сахалине пообещали улучшение погоды

Сахалинское УГМС: погода на острове улучшится 8 октября

Фото: Владимир Михайлов / РИА Новости

Дожди и сильный ветер прекратятся на частично затопленном Сахалине в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

Синоптики отметили, что 6 октября сохранится дождь и сильный ветер. В субботу, 7 октября, непогода начнет ослабевать, а к воскресенью, 8 октября, улучшится, пообещали специалисты.

В Южно-Сахалинске уже выпало 70 миллиметров осадков. На юге острова в настоящее время продолжаются дожди с сильным ветром. Температура опустилась до плюс 10 градусов.

Ранее на территории всего Южно-Сахалинска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обрушившегося на регион тайфуна. Жители города сообщали о подтоплении домов. На видео, снятые местными жителями, попали автомобили, плывущие по затопленным улицам. В семи районах Сахалина было введено экстренное предупреждение, отменены занятия в школах.

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    Мария Черкасова
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