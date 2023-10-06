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15:16, 6 октября 2023Силовые структуры

Полицейские изъяли у 11 участников наркосообщества 58,5 килограмма наркотиков

Сотрудники МВД задержали 11 членов наркосообщества и изъяли 58,5 кг наркотиков

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Следователь Следственного департамента МВД возбудил уголовное дело в отношении руководителя и десяти участников преступной группировки, подозреваемых в производстве и сбыте наркотиков в различных регионах страны. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, в период с ноября 2021 по март 2023 года группировкой было совершено не менее 14 преступлений по статьям 210 («Организация преступного сообщества или участие в нем») и 228.1 («Незаконное производство и сбыт наркотических средств») УК РФ. Ранее возбужденные дела в отношении ее участников соединены в одно производство.

Всего в деятельности криминального сообщества принимали участие как минимум 11 граждан РФ и мигрантов из Средней Азии. На данный момент все они арестованы. При их задержании сотрудники правоохранительных органов изъяли более 58,5 килограмма запрещенных веществ.

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