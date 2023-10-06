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13:30, 6 октября 2023Спорт

Названы самые дорогие футболисты РПЛ

Transfermarkt назвал игрока «Зенита» Вендела самым дорогим футболистом РПЛ
Вендел

Вендел. Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Бразильский футболист «Зенита» Вендел назван самым дорогим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ). Рейтинг составил портал Transfermarkt.

Стоимость 26-летнего хавбека оценивается в 24 миллиона евро. На втором месте расположился его одноклубник и соотечественник Клаудиньо (20 миллионов), тройку сильнейших замкнул еще один бразилец Дуглас Сантос (18 миллионов), который также выступает за «Зенит».

На четвертой строчке находится вратарь «Краснодара» и сборной России Матвей Сафонов, которого оценивают в 16 миллионов евро. Столько же стоит колумбиец из «Зенита» Вильмар Барриос, который оказался на пятом месте.

Пять последних чемпионатов России выиграл «Зенит». В нынешнем сезоне сине-бело-голубые после десяти туров находятся на четвертом месте, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков.

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    Алексей Гусев
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